"Constructief gesprek" tussen burgemeester Puurs-Sint-Amands en protesterende woonwagenbewoners: "Ze gaan het rustig houden"

De familie heeft twee huizen in Breendonk, bij Puurs-Sint-Amands. Maar ze hebben ook enkele chalets en caravans staan in een groengebied aan de Peetersstraat. De rechter had eerder beslist dat dat niet mag, en dat ze er eind maart moeten vertrekken. De woonwagenbewoners hadden de afgelopen dagen uit protest brand gesticht op hun terrein en ze keerden zich ook tegen de brandweer toen die kwam blussen.

"Ze hebben beloofd dat ze het rustig gaan houden", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel. "Ze beseffen nu ook dat woonchalets op dat terrein houden niet langer houdbaar is." Van onze kant gaan we bekijken hoe we hen goede alternatieven kunnen aanbieden."

Van den Heuvel benadrukt dat de familie niet weg moet uit Puurs-Sint-Amands, de gemeente gaat nu bekijken hoe ze de familie verder kan helpen. "We hebben goed uitgeruste woonwagenparken. Zigeuners of woonwagenbewoners zijn dus zeker welkom bij ons."