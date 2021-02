Controversieel gedenkteken voor koloniale bevelhebber krijgt bordje met uitleg in Deinze

“Als militaire opperbevelhebber van het privéleger van koning Leopold II in Congo, was hij verantwoordelijk en zeker op de hoogte van de racistische wandaden die er zich afspeelden”, zegt Van Thuyne. “Al een hele tijd is er veel discussie over de rol van Leopold II in Congo. Daarom zijn er beelden weggehaald of besmeurd omdat ze die periode 'verheerlijken'. Maar wij hebben samen met de erfgoedraad beslist om dat niet te doen. Het is een zeer zwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis. Maar die moet ook geduid kunnen worden. Het is belangrijk om ons te herinneren hoe we op dat moment keken naar kolonisatie en hoe racistisch wij daar zijn mee omgegaan.”