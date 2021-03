Corona doet gemeenten pijn in hun portemonnee, 1 op de 4 stelt investeringen uit: "Maar de grote impact komt nog"

Gent trok al 25 miljoen euro uit voor alle kosten die corona met zich meebracht. “Denk maar aan al dat beschermingsmateriaal: mondmaskers, maar ook plastic schermen en -tussenwanden. En een groot deel van dat budget was ook om het extra personeel te betalen. Tegenover die extra uitgaven, staat ook dat we opvallend minder inkomsten hadden. Zwembaden en musea waren wekenlang dicht, dus kreeg de stad geen inkomgelden. Voor 2021 ramen we nu al dat dat anderhalf miljoen euro minder inkomsten zal betekenen. En in 2020 was het een veelvoud van dat bedrag.”

Ook Rumst in de provincie Antwerpen verliest heel wat inkomsten. “Wij verhuren de camping aan Tomorrowland en verdienen daar goed aan”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). “Nu gaan we twee jaar op rij 730.000 euro mislopen. We hebben onze meerjarenplanning daar wel op aangepast. Maar als het festival nóg eens een jaar wordt uitgesteld, gaan we wel in de problemen komen.” Rumst heeft wegenwerken uitgesteld en ook de bouw van nieuwe culturele infrastructuur moet wachten.