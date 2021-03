Corona maakt ook (voorlopig) een einde aan het kamperen voor de schoolpoort

Maar de vraag blijft natuurlijk of de capaciteit van de scholen zal volstaan om te voldoen aan de vraag. "Ook is het een bezorgdheid van ons dat ouders die geen computer hebben of er niet goed mee overweg kunnen, ook aan de bak kunnen komen. We proberen hen te ondersteunen, of te verwijzen naar plekken waar openbare computers ter beschikking zijn," aldus Guy Meert. Of het volgend schooljaar het inschrijven nog digitaal zal gebeuren, of weer met het traditionele kamperen, dat moet nog uitgemaakt worden. "Waar we het wel over eens zijn, is dat we als scholen, zo snel mogelijk weer naar een normale situatie willen," benadrukt Guy Meert.