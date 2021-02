Duitse bondskanselier Merkel optimistisch over "coronapaspoort" voor reizen in EU: "Mogelijk al voor de zomer"

Mogelijk komt er nog voor de zomer een digitale vaccinatiepas voor Europeanen die een vaccin hebben gekregen of negatief hebben getest op het coronavirus. Met zo'n pas zouden zij dan kunnen reizen in de Europese Unie. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel is er overeenstemming dat zo'n pas nodig is. Dat zei ze na afloop van een virtuele Europese top. De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten spraken hun bezorgdheid uit over de virusmutanten en riepen op om strikte maatregelen aan te houden.