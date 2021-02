"Spionageverhaal" in Berlijn: Duitser speelde maandenlang geheime info door aan Russische geheime dienst

Die bestanden speelde hij door aan een medewerker van de Russische ambassade in Berlijn, die lid was van de Russische militaire geheime dienst GRU. De Duitse man zou volgens de aanklagers zelf hebben beslist om de geheime informatie door te spelen. Hoe hij precies in contact kwam met de GRU-medewerker is niet bekend, en ook niet hoe de zaak (die dateert van 2017) aan het licht is gekomen.