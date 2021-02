Golden Globes trappen vannacht filmprijzenseizoen af: kunnen bioscopen nog een graantje meepikken? 

Sommige films die genomineerd zijn voor de Golden Globes waren al in de bioscoop te zien voor de sluiting in maart of tussen juli en oktober, zoals "Emma.", "Tenet" en "The trail of the Chicago 7". "De kans dat die nog hernomen worden is klein", zegt Deboes. Ook in een normaal jaar is dat zo. Enkel als een van die films enorm veel Oscars zou winnen, is een heruitgave nog mogelijk. "Dat was vorig jaar bijvoorbeeld zo met "Parasite", de eerste buitenlandse film ooit die de Oscar voor beste film won", zegt Van Troos.

Zowel Van Troos als Deboes zeggen dat de Golden Globes voor de Belgische bioscopen niet zo belangrijk zijn. "Het zijn vooral de Oscarwinnende films die veel volk naar de zalen lokken." Ze hopen dan ook dat ze daar nog kunnen op inzetten.