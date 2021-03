Gemeente Malle plant 175 bomen aan: "We compenseren wat verloren ging"

De bomen komen op verschillende plaatsen in Oostmalle. Volgens Jordens staan ze niet op dezelfde plaats als 10 jaar geleden. "Door de werken zijn de wegen breder gemaakt. Wij hebben dus wat aanpassingen moeten doen en op sommige plaatsen hebben wij niet opnieuw een boom kunnen planten."

Tegen het einde van de week zouden alle bomen geplant zijn. Het werk is daarmee niet af. "We moeten de bomen nog verstevigen met palen, zodat ze niet bij de eerste windvlaag neergaan. De bomen zijn wel stevig, maar we nemen geen enkel risico."