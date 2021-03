Gezin opent camping op oorlogsslagveld: "Zolang je de piketten niet te diep steekt​, hoef je niet bang te zijn"

De kampeerweide van ’t Hof Bellewaerde ligt pal op een felbevochten slagveld uit de Eerste Wereldoorlog. “Het zit hier onder de grond vol met loopgraven, bommen en andere munitie”, vertellen uitbaters Koen Neyrinck en Renée Declerck uit Handzame, een deelgemeente van Kortemark. “Wat onder grond steekt, is beschermd en het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de vergunning te bekomen voor onze camping. Ook de veiligheid is voldoende onderzocht. Zolang je de piketjes voor de tent niet dieper dan 30 cm in de grond klopt en de barbecue en vuurtjes minimum een halve meter boven de grond plaatst, hoef je niet bang te zijn. Anders werd dit nooit goedgekeurd.”



Kunstwerk met obussen

Het oorlogsverleden van de site is ook boven de grond zichtbaar. In de omgeving liggen talloze beschermde kraters en aan de ingang van ’t Hof Bellewaerde, een hoeve die na de oorlog heropgebouwd is, prijkt een metalen werk met obussen. “Een kunstwerkje van de boer, die hier vroeger woonde. “Wanneer je erdoor kijkt, heb je een mooi zicht op de zomerweide voor kampeerwagens. Daarnaast wordt een tentenweide ingericht bij een poel. Ook de bestaande gebouwen van de hoeve worden vernieuwd. In de koestallen komen 32 bedden in hostelstijl en in de varkensstal wordt het sanitair blok gebouwd met toiletten en douches.”

De hoeve ligt op het einde van een private weg op ’t Hooge, een hooggelegen punt in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. “Door de afgelegen ligging is de hoeve niet aangesloten op het water- en rioleringsnet. Er wordt binnen enkele dagen een decentrale geïnstalleerd om er onder begeleiding van het Vlaams Kenniscentrum Water het regenwater te zuiveren tot drinkwater. Op lange termijn willen we proberen om ook het afvalwater te zuiveren tot drinkwater.” De camping opent op 2 april.