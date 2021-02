Groentemuseum heeft jouw hulp nodig om zeldzame tomatensoort in stand te houden

Een jaar geleden op een zadenbeurs in Namen werd de zeldzame soort plots gespot bij een verkoper die lokale soorten verkocht. "Waaronder de l'Étoile Blanc d'Anvers. Een naam die tot de verbeelding sprak. Over de geschiedenis van de soort kan je bijna niets terugvinden. Maar omdat we het als Groentemuseum heel belangrijk vinden om mensen verschillende variëteiten te leren kennen, zijn we ermee aan de slag gegaan", aldus Jacobs.



De Witte Ster van Antwerpen is een lichtgele, zoete tomaat met een groene schijn. Als je hem van bovenaf bekijkt, kan je een stervorm zien. "Het is een soort die vooral lekker is in slaatjes en niet bedoeld om mee te koken. Het is een stukje erfgoed dat we echt in stand willen houden", vertelt Jacobs. "Daarom willen we mensen écht aansporen om dit weekend een zakje met zaad te komen afhalen en zelf aan de slag te gaan."