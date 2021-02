Was EU te voorzichtig bij bestelling vaccin? "We moeten bereid zijn veel grotere financiële risico's te nemen zoals de VS"

Landen als de VS, Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben veel grotere financiële risico's genomen dan de Europese Commissie. "Een overheid in de VS kan financiële risico’s nemen. De VS is ongeveer zo groot als Europa. Zij hebben Operation Warp Speed gelanceerd. Dat is een programma dat farmabedrijven rechtstreeks betaalt om vaccins te ontwikkelen en hun productiecapaciteit te vergroten. We hebben het over veel geld, 18 tot 20 miljard dollar", zegt Kirkegaard.



De VS heeft daarvoor het agentschap BARDA, Biomedical Advanced Research and Development Authority. "De pandemie heeft ons geleerd dat we een Europese equivalent van BARDA nodig hebben. Operation Warp Speed is in essentie de overheid die enorme financiële risico’s neemt. De Europese Commissie kan dat niet."

Kirkegaard verwijst over de moeizame begroting van de Europese Commissie. "Vorige zomer was er discussie over het volgende zevenjarenbudget en over hoeveel er in het Herstelfonds moest geïnjecteerd worden. Toen was er geen lockdown. Als de Commissie toen 20 miljard euro zou gevraagd hebben voor riskante investeringen in vaccins, die misschien niet werken. Wat zou dan de reactie geweest zijn?"

"De volgende keer en dat zal geen 100 jaar duren, moeten we bereid zijn ook grote risico’s te nemen, heel vroeg en dat kunnen alleen de lidstaten. Het probleem voor de Europese Commissie is dat ze dat niet kan doen."

