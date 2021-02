Centraal-Amerika lijdt honger door coronacrisis en orkanen: "Als er enkel genoeg is voor de kinderen, eten wij niets"

De door corona versterkte economische crisis is niet de enige oorzaak. De regio kreeg in november vorig jaar ook nog twee verwoestende orkanen over zich heen. "Door de economische crisis hadden de meest kwetsbare mensen al geen toegang meer tot het voedsel in de rekken, de tweelingorkanen Eta en Iota hebben nog meer op hen ingebeukt", zegt Miguel Barreto, de regionale directeur van het WFP voor Latijns-Amerika en de Caraïben. Sommigen, vooral in Honduras, verloren hun huis en al hun hebben en houden door de orkanen.



Bovendien wordt een deel van de regio door de klimaatverandering steeds droger, de zogenoemde "droge corridor". Het verwondert dan ook niet dat steeds meer mensen ervoor kiezen om hun land te ontvluchten. In een onderzoek van het WFP in januari 2021 liet 15 procent van de ondervraagden verstaan dat ze concrete plannen maken om te migreren. In 2018 was dat nog maar 8 procent.



Het Wereldvoedselprogramma van de VN engageert zich om de overheden in Centraal-Amerika te blijven bijstaan. In 2021 wil de organisatie minstens 2,6 miljoen mensen in de regio helpen. Om dat te bereiken is 37 miljoen euro nodig, aldus het WFP.

Bekijk hier de getuigenis van Marlene Rosales, een Hondurese vrouw die besloot te vluchten, maar uiteindelijk noodgedwongen terugkeerde naar haar huis: