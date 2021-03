KAART: Hoe zwaar is jouw gemeente getroffen na 1 jaar coronacrisis

Meer dan 90 procent van de burgemeesters nam deel. Een team onder leiding van professor Herwig Reynaert ging met de informatie van Radio 2 aan de slag. Maar we geven je ook de cijfers: Hoeveel mensen werden er in jouw gemeente besmet sinds het begin van de crisis? Hoeveel sterven er op een gemiddeld jaar? Hoeveel waren er dat in 2020? En is dat meer of minder dan anders? Die cijfers komen dan weer van Statbel, het Belgische statistiekbureau (bevolkingscijfers, sterftecijfers en oversterfte) en Sciensano (besmettingen per gemeente).

(Let wel: Het percentage oversterfte wil niet zeggen dat het allemaal coronadoden zijn. Het wil gewoon zeggen dat er meer of minder mensen zijn gestorven dan in een gemiddeld jaar voor corona. (Lees hier meer over 'oversterfte'))