Ken jij de Brabantse leeuw al? Hij wappert vandaag opnieuw boven het Steen in Antwerpen

Vandaag zal het stadsbestuur van Antwerpen opnieuw de Brabantse leeuw hijsen boven de burcht het Steen, het oudste gebouw in de stad. De stad doet dat omdat het Steen na een lange renovatie eind dit jaar klaar is voor heropening. De Vlaamse leeuw is bekend maar hoe ziet die Brabantse leeuw eruit? "Eigenlijk is hij het omgekeerde van die Vlaamse leeuw. De Brabantse is geel van kleur, met rode tong en klauwen tegen een zwarte achtergrond. In de heraldiek luidt dat officieel: in sabel een klimmende gouden leeuw, genageld en getongd van keel", zegt historicus en heraldisch specialist Luc Duerloo van de Universiteit Antwerpen in "Start Je Dag". (Lees verder onder de afbeelding)