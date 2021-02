Lange wachtlijsten om groenten en fruit te plukken: "In een zelfpluktuin vergeet je even de coronacrisis" 

De belangstelling in het zelf komen oogsten is groot de afgelopen maanden. "Mensen zijn blij dat ze kunnen buitenkomen", zegt De Rouck. "Er is veel afstand op het veld, waardoor iedereen veilig is. Zeker als het goed weer is, dan vergeten de mensen even de crisis hier." Maar door het grote aantal geïnteresseerden is er dus een wachtlijst ontstaan. "We hebben ongeveer 100 mensen die komen oogsten. De rest staat op een wachtlijst."