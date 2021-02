Minister Ben Weyts: "CLB's sturen 8 keer meer jongeren door naar parket"

De coronacrisis doet niet enkel het aantal oproepen naar hulplijnen en de vraag naar geestelijke gezondheidszorg sterk stijgen, ook bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) noteren ze een aantal opvallende stijgingen.

In het Vlaams Parlement heeft onderwijsminister Ben Weyts donderdag een aantal cijfers gegeven. De CLB's registreerden in de afgelopen vijf maanden (september 2020 - januari 2021) 20.943 gevallen van verontrusting. Een verontrusting is een situatie waarin het welzijn of de veiligheid van een kind in het gedrang is. In dezelfde periode vorig schooljaar telden de CLB's nog 15.170 gevallen van verontrusting.

De CLB's hebben in de afgelopen vijf maanden ook 1.132 keer een zogenaamd 'motivatie-document' of M-document opgesteld. Met zo'n M-document wordt de jeugdzorg ingeschakeld ook als het betrokken gezin dit niet wil. Dat aantal ligt ook opvallend hoger dan de 696 M-documenten in dezelfde periode vorig schooljaar.