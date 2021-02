Moderna klaar om aangepaste versie van vaccin te testen

"Moderna heeft de doses specifiek bedoeld als bescherming tegen de Zuid-Afrikaanse variant naar het NIH (National Institutes of Health) gestuurd voor een klinische studie", aldus CEO Stephane Bancel. "In onze strijd tegen COVID-19 moeten we waakzaam en proactief zijn voor nieuwe varianten die in opkomst zijn."

Het bedrijf verklaarde dat ze zoveel aanpassingen als nodig zullen doen aan het vaccin, totdat de pandemie onder controle is. Het aangepaste vaccin zal het lange autorisatieproces bij het Amerikaanse Geneesmiddelenagentschap NIH niet helemaal opnieuw moeten doorstaan, waardoor het hele proces sneller zou kunnen verlopen.

Moderna laat ook weten de productiecapaciteit van de vaccins dit jaar verder te zullen opschroeven. De farmareus wil dit jaar in totaal 1 miljard doses produceren. "Op basis van onze gesprekken met regeringen wereldwijd geloven wij dat er een blijvende vraag zal zijn voor ons vaccin. Daarom zijn we vastbesloten onze productiecapaciteit op te drijven", aldus Bancel.