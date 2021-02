Verschillende politie-interventies na drukte door mooi lenteweer in Antwerpen, pv voor 18 coronaovertreders

In tegenstelling tot in Gent en Leuven heeft de Antwerpse politie geen plaatsen moeten afsluiten, maar het was wel erg druk op de Scheldekaaien en aan de Scheldebocht. "En dat is voor ons geen probleem, maar dan moet het wel veilig gebeuren", zegt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen."

De politie benadrukt dat ze niet meteen repressief optreden bij overtredingen. "Beeld je zeker geen grote opruimingsactie in. Wat we wel doen, is de mensen aanspreken op hun foutief gedrag." Volgens de politie vergeten mensen wel eens dat er ook buiten afstand van elkaar gehouden moet worden. "Maar we zien ook dat een groepje van 4 wel eens een groepje van 7 wordt. Dan spreken we hen aan, en we merken dan dat de anderen zich ook snel aanpassen."

Toch heeft de politie ook 18 pv's moeten uitschrijven. "Er zijn altijd mensen die denken dat de regels niet voor hen gelden. Wie hardnekkig blijft voortdoen, geven we een pv. Maar als je ziet hoeveel mensen er gisteren buiten waren, valt dat aantal heel goed mee."