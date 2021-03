Mortselse school laat leerlingen haarzorg uitzonderlijk 4 weken aan een stuk stage lopen om praktijkachterstand in te halen

De huidige zesdejaars hebben ook vorig jaar al het vak moeten leren in een lockdownperiode. Maar volgens Vrijdag hoeven we niet te vrezen voor een zwakke nieuwe lichting kappers. "We beoordelen onze leerlingen nog altijd op basis van de vastgelegde doelstellingen en competenties. Door bijvoorbeeld nu in te zetten op praktijk, halen ze erg veel technieken in."

De leerlingen zijn sinds deze week aan de slag op hun stageplek. "En ik heb al te horen gekregen dat ze het zwaar vinden", lacht Vrijdag. "Ik kan best begrijpen dat het voor hen intens is. Het is voor hen immers de eerste keer sinds lang."