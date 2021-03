Landen is klaar voor ooievaars met nieuw nest

De vallei is door haar weilanden, bosjes en een groot voedselaanbod een ideale plek voor nieuwe ooievaars. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland bestelde het nest in Nederland en werkte met duurzame boomstammen om het te monteren. Meestal vestigt de ooievaar zich vooral in hoge bomen, kerken of schoorstenen en dat kan voor wat overlast zorgen. Dat zegt Maarten Vanderhallen van het Regionaal Landschap. " We plaatsen zo'n nesten om overlast te voorkomen. Eigenlijk verlekkeren we de dieren om naar ons platform te verhuizen. Zo kunnen we toch genieten van die unieke natuur dicht bij huis."