Open VLD-voorzitter Lachaert wil extra compensatie voor zonnepanelen: "Huidige steunmechanisme is niet voldoende"

De woordvoerder van minister Demir liet in een eerste reactie weten dat haar voorstel door de volledige Vlaamse regering is goedgekeurd, inclusief de ministers van Open VLD, zijnde Bart Somers en Lydia Peeters.

Even later voegde Demir er via Twitter fijntjes aan toe dat Lachaert beter via zijn ministers in de (Vlaamse, red.) regering zou communiceren.

De minister verwijt Lachaert dat hij loze beloften doet en sneert impliciet naar de verantwoordelijkheid van Open VLD in het zonnepanelendossier.