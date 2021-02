Optima Bank-zaak loopt vertraging op: onderzoeksrechter gewraakt wegens "twijfel aan onpartijdigheid"

Het onderzoek loopt nu dus al zo'n 5 jaar en zat in zijn eindfase. Maar Piqueur had vragen rond de onderzoeksrechter die op de zaak zat. Zo sprak ze in een gericht verzoek in het dossier over "gepleegde feiten", en dus niet de feiten waarvan Piqueur verdacht werd. Daarnaast zegt de onderzoeksrechter in een andere passage van het dossier ook dat "Jeroen Piqueur via allerlei constructies zijn vermogen voor zijn schuldeisers heeft afgeschermd". Elders spreekt ze over "verdoken vergoedingen", in plaats van over aanwijzingen of vermoedens daartoe.

Piqueur diende daarop een wrakingsverzoek in. Het hof van beroep in Gent heeft dat nu aanvaard. Het spreekt van verschillende zinnen die zeer affirmatief en zonder enig voorbehoud zijn geformuleerd. "Onder gepleegde feiten kan moeilijk iets anders worden begrepen dan de ten laste gelegde feiten, maar ook waar gezegd wordt dat die verder en duidelijker in beeld moeten worden gebracht om de ware toedracht ervan te bepalen lijkt de onderzoeksrechter uit te gaan van een vaststaande schuld", staat te lezen in het arrest. "Het hof heeft besloten dat bij samenlezing van al die verschillende passages er effectief redenen zijn om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter, minstens heeft zij de schijn hier tegen zich", motiveerde het hof.