25 jaar Pokémon: 4 redenen waarom de kleine game van weleer vandaag een wereldwijd cultuurfenomeen is

Wat is Pokémon? Pokémon is een samenvoeging van twee woorden. “Pocket” en “monster”. Het zijn kleine virtuele (schattige) diertjes die je zelf moet verzamelen en trainen. “En dat doe je op verschillende manieren”, zegt Thomas Smolders, oprichter van het creatief bureau Hartstikke en grote fan van Pokémon. Zo richtte hij in 2016, toen de hype rond Pokémon Go in ons land rond barstte, de Facebookpagina "Pokémon Go België" op.

Smolders is altijd al fan geweest van de games en kaarten van Pokémon, die in de jaren 90 ook bij ons een hit waren. "Ik ben beginnen te spelen toen ik zeven jaar was, met de "Red and Green"-game op de draagbare Gameboy. Sindsdien ben ik nooit gestopt. Ik speel nu nog altijd op de Nintendo Switch (die je kan aansluiten aan de tv, red.). Bedoeling van het spel is dat je je monstertjes moet trainen zodat ze beter worden. Trainen doe je door gevechten aan te gaan met anderen. Hoe meer je speelt, hoe beter jouw monstertjes worden."

BEKIJK - "Het Journaal" maakte in 2000 deze reportage over de Pokémongekte (lees voort onder de video):