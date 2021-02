Ronddolende coronapatiënt verplicht in isolatie in Aarschots hotel mét politiebewaking

"Dit is een heel uitzonderlijke situatie. Maar uiteindelijk was dit de beste optie", bevestigt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) het verhaal op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Die man was duidelijk in nood. Hij had echt hulp nodig, maar had geen geld of woonplaats en wist amper waar hij was. We konden hem niet zomaar los laten en het risico lopen dat hij andere mensen zou besmetten." De stad ging op zoek naar een oplossing voor de man en ging eerst te rade bij open opvangcentra en centra voor de opvang van daklozen. "Maar dat zou een valse oplossing zijn geweest. Je kan hem daar wel afzetten, maar als hij daarna weer gaat ronddolen op straat verplaats je het probleem gewoon." Intussen werd ook duidelijk dat de man de afgelopen dagen al in verschillende andere steden had rondgezworven.