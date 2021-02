Gegijzelde prinses Latifa vraagt onderzoek naar zus die 20 jaar geleden verdween, te heropenen: "Jullie aandacht kan haar bevrijden"

Prinses Latifa's vrienden hebben nu ook haar brief aan de Britse autoriteiten over haar zus aan BBC bezorgd. De politie van Cambridge, die in 2001 het onderzoek naar de verdwijning van prinses Shamsa leidde, kreeg de brief in handen. 20 jaar geleden boekten de speurders geen resultaten omdat ze de toegang tot Dubai geweigerd werden. Later bleek dat assistenten in dienst van de sjeik rond de tijd van het onderzoek protest aangetekend hadden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.