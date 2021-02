Data échte proces De Pauw bekend: op 13 en 14 oktober inhoudelijke debatten

De advocaten van De Pauw vroegen eerst echter om inzage te krijgen in een gesloten envelop van VRT. De envelop bevat alles wat de preventieadviseur van VRT verzamelde over de kwestie, onder meer verklaringen van 2 bekende actrices, waarna de VRT de samenwerking met De Pauw stopzette. Maar de rechtbank besliste dat de envelop verzegeld moest blijven, omdat dat anders zou ingaan tegen het beroepsgeheim van de preventieadviseur. Bart De Pauw besliste om geen beroep aan te tekenen tegen die beslissing, en dus kon vandaag op een inleidende zitting eindelijk een kalender bepaald worden voor het proces.

Het proces zal nu dus écht kunnen starten op woensdag 13 en donderdag 14 oktober. De rechtbank voorziet 2 opeenvolgende dagen om over de inhoud van de zaak te debatteren. Een maand later volgt dan normaal de uitspraak. Het Proces De Pauw is het eerste grote #metoo-proces van ons land. Bart De Pauw heeft ook de VRT gedagvaard en eist een schadevergoeding van 12 miljoen euro voor reputatieschade, nadat de VRT de samenwerking stopzette. Dat dossier wordt later door het Brusselse gerecht behandeld.