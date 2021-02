Rapport Amnesty International beschrijft bloedbad met honderden doden in Ethiopië

Uiteindelijk mogen de inwoners dan toch hun doden begraven. De liggen overal verspreid over de stad. Amnesty International schat dat het om vele 'honderden' gaat. De lichamen zijn dan al in staat van ontbinding en het is zaak om hen snel te begraven.

Vele lichamen worden snel in massagraven gegooid, anderen krijgen een geïmproviseerd graf langs de kant van weg, vele tientallen ook in en rond kerken in de stad.