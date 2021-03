Papa reageert na dodelijk ongeval dochter (7): "Het gaat niet om het type van wagen, je ziet als autobestuurder gewoon niet dat daar een oversteekplaats is"

"Ik wil in de eerste plaats reageren om een aantal zaken te verduidelijken", zegt André de Laat. "Dat we geen verwijten maken naar bepaalde partijen die bij het ongeval betrokken zijn. We lezen ook allerlei reacties op sociale media op zaken die niet kloppen: onze dochter was niet alleen onderweg. Mijn vrouw was erbij en de andere kinderen. Ze fietsten op een weg die ze goed kende en ze had ook een helm op en een fluovestje aan. Het is een combinatie van factoren, die tot het ongeluk geleid hebben."

Zo zegt hij het niet eens te zijn met de Fietserbond, die ongerust is over het stijgend aantal terreinwagens in ons verkeer: "Dat het een terreinwagen was met aanhangwagen is ondergeschikt in dit verhaal. Het gaat daar om een gevaarlijke weg in die zin dat het fietspad aangeeft dat je daar het kruispunt kan oversteken, maar op de weg zelf is dat niet aangeduid. Er zijn geen lijnen, geen lichten, geen waarschuwingsborden. De bestuurder van de terreinwagen was ook niet van de streek. Hij kon onmogelijk weten dat daar misschien fietsers gingen oversteken. Ik heb met hem gepraat en we hebben elkaar getroost."