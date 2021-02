Roeier Jelle Veyt en kompanen vanmorgen vertrokken voor roeitocht van 7.000 km over Atlantische oceaan

Dendermondenaar Jelle Veyt is niet bang van een sportieve uitdaging. Hij is van plan om in elk continent de hoogste berg te beklimmen en heeft ook net 2.400 kilometer gefietst tot in Portugal. Nu is hij klaar voor een roeitocht van meer dan 7.000 kilometer over de Atlantische oceaan. "Ik heb een beetje stress voor dit nieuwe avontuur, maar ik ben er volledig klaar voor", zegt Veyt deze ochtend aan Radio 2 Oost-Vlaanderen.