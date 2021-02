"Safe spring-plan" wil horeca veilig laten openen op 1 april

Veel mensen wachten op de heropening van de horeca: een glas bier hier, een dagschotel daar, een tripje elders. Maar het moet kunnen. Mogen eigenlijk. En dat heeft alles te maken met veiligheid.

Matthias Decaluwé, CEO van Horeca Vlaanderen, wil af van het imago van risicovol, dat rond de horeca hangt: "Wij kunnen een bondgenoot zijn, een deel van de oplossing, om de mensen te laten volhouden richting het rijk der vrijheid. Met een aantal uniforme maatregelen moeten we er geraken. We hopen niet op het onmogelijke, wel op het redelijke. Op 1 april willen we één van de kaarten zijn die de regering trekt. Gecontroleerd veilig genieten, iets waar veel mensen naar verlangen."

Welke maatregelen dan? "In een eerste fase het bedienend personeel een FFP2-mondmasker laten dragen, ze komen toch in contact met mensen zonder mondmasker. We denken ook aan een sluitingsuur een halfuur voor de avondklok. Ook een CO2-meter in de zaak, die meet of alles goed verlucht is of niet. En aan een tafel mag je met niet meer mensen samen zitten dan anders en elders mag."

"Dus eigenlijk een aantal logische zaken die mee evolueren met de beslissingen van het Overlegcomité. Dat is controleerbaar in de praktijk, en dus een win-win voor iedereen. Strenge, uniforme maatregelen, maar beter zo dan gesloten blijven. En we zullen toch ook opnieuw richting de overheden kijken voor ondersteuning. Je kan nu eenmaal niet zolang gesloten blijven én hetzelfde blijven doen als voorheen", zegt Decaluwé.