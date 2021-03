Schapenboer uit Brakel: "Ik heb vaak drie- of vierlingen bij mijn lammetjes, dat is helemaal niet zo uitzonderlijk"

Vorige week werd een vijfling schapen geboren in Riemst in Limburg. De kans dat een schaap bevalt van een gezonde vijfling is 1 op 1 miljoen, werd toen gezegd. "Bij mijn schapen is die kans veel groter hoor", lacht schapenboer Geert De Geeter. "Ik word elk jaar getrakteerd op drielingen en veerlingen. En ik heb al meerdere keren een vijfling gehad."