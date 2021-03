Politiezones van Roeselare en Diksmuide doen voortaan samen slachtofferbejegening

De politiezones RIHO en Polder bestaan uit zeven steden of gemeenten. De grootste daarvan zijn Roeselare en Diksmuide. Ze zullen voortaan hun slachtofferbejegening samen doen. Uit een groep van een 14-tal politieagenten zullen duo's worden samengesteld die in een beurtsysteem deze job op zich zullen nemen. Lies Laridon, voorzitter van de politiezone Polder doet meteen een oproep: "We leven in een maatschappij waar nieuws heel snel gedeeld wordt op sociale media, ik zou de mensen eigenlijk willen oproepen om daar toch omzichtig mee om te gaan, zodat gespecialiseerde mensen van slachtofferbejegening de tijd vinden om de familie op een deskundige manier in te lichten." Of nog duidelijker gesteld: het gebeurt dat iemand vermist is en dat de politie aankomt bij mensen die het slechtste nieuws al weten, omdat ze beelden zagen voorbijkomen op hun smartphone.