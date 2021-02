Gent neemt extra maatregelen na samenscholingen door jongeren: verbod op glas en versterkte muziek 

Ook in het Leuvens stadspark troepten gisteren grote groepen studenten samen om te genieten van het mooie weer. In de vroege avond besliste burgemeester Ridouani het stadspark te laten ontruimen, omdat afstand houden niet meer mogelijk was.

Er komen vandaag echter geen extra maatregelen om drukte op pleinen en in parken te vermijden, meldt de burgemeester. “In Leuven geldt al een verbod op versterkte muziek op het openbaar domein, tenzij je een vergunning hebt", zegt Ridouani. "Bovendien is de situatie niet vergelijkbaar met Gent, waar heuse fuiven aan de gang waren. De politie monitort de pleinen en parken, en grijpt gericht in als het nodig is. We blijven nauw opvolgen, ook met de kennisinstellingen, en nemen in Leuven de gepaste maatregelen."