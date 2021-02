Stadsdiensten van Aalst krijgen binnenkort Aalsterse muziek als wachtdeuntje aan telefoon

Vanaf wanneer je de nieuwe wachtmuziek zal horen aan de telefoon, is nog niet duidelijk. "Schepen De Gucht is er druk mee bezig. Hij is in gesprek met SABAM over de gebruiksrechten. Maar ik ben er zeker van dat ze een goede overeenkomst zullen vinden en dat de muziek al snel te horen zal zijn", verzekert Van De Winkel.