Oud-president Trump overhandigt na maanden juridische strijd belastingaangiften aan openbaar aanklager Manhattan

De openbaar aanklager vroeg onder meer acht jaar aan belastingaangiften op, zowel persoonlijke als die van Trumps bedrijf. De entourage van Trump voerde meer dan een jaar een juridisch gevecht om die niet te moeten vrijgeven. Begin deze week heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof een ultieme beroepsprocedure van Trumps advocaten van de hand gewezen en beslist dat Trump de documenten moet overhandigen.



Na meer dan een jaar getouwtrek heeft Trump dat nu ook gedaan, zo deelde een woordvoerder van de openbaar aanklager vandaag mee.

Het onderzoek door de aanklager in Manhattan is overigens niet het enige dat Trump boven het hoofd hangt. Er lopen nog tal van andere onderzoeken tegen hem, over financieel gesjoemel, maar ook over zijn vermoedelijke rol bij de bestorming van het Congres begin dit jaar en aanklachten wegens seksueel misbruik.

Of het ooit tot een proces komt in een van die zaken, is vooralsnog onduidelijk.