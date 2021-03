Vakbonden trakteren werkgevers op witloof met de bittere smaak van de loononderhandelingen 

In Hasselt trok het ABVV met een autokaravaan naar de zetels van werkgeversorganisaties UNIZO en Agoria. "We merken dat alles muurvast zit, de werkgevers houden vast aan die 0,4 % terwijl er voor ons echt wel meer nodig is. Tegelijk willen we ook de eindeloopbaanproblematiek in de kijker zetten, om landingsbanen mogelijk te houden op een deftige leeftijd, niet als je 60-plus bent, en het SWT - het vroegere brugpensioen - te behouden. Dus we komen op voor het totaalplaatje en vinden het niet kunnen dat men zegt: dit is te nemen of te laten," aldus Frank Stevens voorzitter van ABVV-metaal in Limburg. Hij voegt eraan toe dat ook de vakbonden niet blind zijn voor de bedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis, maar tegelijk mag er geen maximum opgelegd worden zodat er wel ruimte is voor onderhandelingen in bedrijven en sectoren die het wel goed doen. De werkgevers kregen een eisenbundel en een korfje met witloof, volgens ABVV als symbool voor de bittere smaak van hetgeen vandaag op tafel ligt.