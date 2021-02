Buitenbubbel van 10, contactberoepen weer open, reisverbod ter discussie: dit ligt op de tafel van het Overlegcomité

De Europese Commissie herinnerde ons land hier deze week aan, in een brief waarin België tien dagen de tijd kreeg om het reisverbod te verantwoorden.

De GEMS-experten adviseren intussen om het verbod op niet-essentiële reizen te behouden, omdat reizen een bron van coronabesmettingen blijft, in al zijn varianten.

Het is nog niet zeker of het verbod zal worden opgeheven. En als dat al zou gebeuren, zijn er nog altijd strenge quarantainemaatregelen. Wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest, moet nog altijd het Passagier Lokalisatie Formulier invullen en 10 dagen in quarantaine gaan en zich laten testen op dag 1 en 7.