Waren er niet al langer twijfels over die mondmaskers van de overheid? En waarom zijn die nu pas onderzocht?  

We laten de gratis witte mondmaskers van de overheid voorlopig beter even aan de kant liggen, zegt diezelfde overheid nu. Ze willen daar eerst uitzoeken hoe schadelijk de stoffen zijn die de mondmaskers bevatten. En ook u zit met heel wat vragen, zo leert een kijkje in onze mailbox: hoe is het zover kunnen komen? En wat weten we nu al over de veiligheid van die mondmaskers?