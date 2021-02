VS-president Biden geeft geheim rapport over moord op Khashoggi vrij: "Saudische kroonprins wellicht de opdrachtgever"

Wie was Jamal Khashoggi?

De 59-jarige Jamal Khashoggi was een invloedrijke en gerespecteerde Saudisch journalist, maar hij was ook kritisch voor kroonprins Mohammed bin Salman. Khashoggi was Saudi-Arabië ontvlucht nadat vrienden van hem waren gearresteerd en hij zelf restricties opgelegd had gekregen. Sindsdien leefde hij in de VS, waar hij onder meer columnist was voor de krant The Washington Post.

In oktober 2018 was hij naar het Saudische consulaat in Turkije gereisd om papieren in orde te maken voor zijn huwelijk met een Turkse vrouw.

Maar de journalist zou het consulaat niet levend verlaten. Hij werd er vermoord door een Saudisch moordcommando. Zijn lichaam werd in stukken gesneden. Elf mensen werden door het gerecht in Saudi-Arabië in verdenking gesteld, vijf van hen kregen de doodstraf.