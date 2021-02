Journalist Koen Wauters in "Het Journaal" geplaagd door wesp op zijn bril, maar is het niet veel te vroeg voor wespen?

Wie de afgelopen week in het park of in de tuin is geweest zal ook bijen en andere insecten hebben gezien. Is er wel voldoende voedsel? "Normaal is in de natuur alles op elkaar afgestemd. Momenteel zijn er winterbloeiers en staan de crocussen in bloei. Dat zijn altijd gulle leveranciers van stuifmeel", zegt Berx. "De imkers vragen overigens om veel krokussen te planten. Maar als de insecten vroeger uitkomen dan wanneer de bloemen bloeien dan krijg je problemen. Als het één jaar zou mislopen is het niet zo erg. Maar als dat jaar na jaar zou gebeuren dan gaan de populaties daar veel last van krijgen."