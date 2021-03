Watertaxi moet toeristische waarde van de Schelde verhogen

Het bedrijf wil nog dit voorjaar van start gaan met hun project. Een vijftal boten zullen dan uitvaren. 1 boot biedt plaats aan 8 passagiers. Volgens Ophoff spreekt het voor zich wat het verschil is tussen een watertaxi en de Waterbus. "Dat is hetzelfde verschil als tussen een tram of bus en een taxi. Het ene is ook degelijk, maar een taxi is toch iets persoonlijker. Voor dat extra comfort betaal je natuurlijk ook wel wat meer.

Ophoff voegt er aan toe dat het niet de bedoeling is om een watertaxi te huren voor je te laten overzetten van Linker- naar Rechteroever.

"Een watertaxi mag dan wel meer comfort bieden, een overzetboot blijft natuurlijk gratis. Voor een kleine tocht lijkt mij dat praktischer. Wij mikken echt op mensen die een grote afstand willen afleggen. Of een afstand die tijdrovend is, bijvoorbeeld van Temse naar Antwerpen tijdens de spitsuren."