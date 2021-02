Mobiliteitsbudget blijft onpopulair, maar wist je dat je er ook de interesten op een woonlening mee kan betalen?

Weinig mensen weten het allicht, maar met je mobiliteitsbudget kun je ook de intrest op je hypothecaire lening betalen, als je thuiswerkt. En dat is nu net wat we in deze coronatijden met zijn allen doen (of zouden moeten doen). Die kennis zou er kunnen toe leiden dat het mobiliteitsbudget populairder wordt, want twee jaar na de invoering is het succes ervan eerder beperkt.