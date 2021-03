Woningbrand in Brielen langs drukke verbindingsweg: 2 bewoners naar ziekenhuis gebracht. 

Nog voor de brandweer ter plaatse was reed Lester Demeester uit Poperinge voorbij het huis. Hij zag dat er op de eerste verdieping een man uit het raam hing. "Ik panikeerde even toen ik het zag, maar heb al snel de lange ladder uit mijn wagen gehaald,", vertelt Lester. "Daarna hebben we samen op de stoep gewacht tot de hulpdiensten ter plaatse waren."