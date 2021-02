Zeldzame ziektes komen veel meer voor dan we denken, campagne #notaunicorn wil er meer aandacht voor

"We hopen dat er ook werk wordt gemaakt van de erkenning van expertisecentra", gaat Schoeters verder. "We kunnen niet verwachten dat alle artsen de juiste kennis hebben over al die zeldzame ziektes. Zeker omdat het vaak over ziektes gaat waar wetenschappelijk nu veel in evolueert. Het is in onze ogen essentieel dat die mensen met expertise op internationaal niveau, een erkenning zouden krijgen en dat die zichtbaar zouden zijn, zodat patiënten geen jaren verloren lopen voordat ze bij de best geplaatste persoon komen om hun ziekte te behandelen. "