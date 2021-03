Zorginstellingen bekijken pas na tweede vaccin hoe ze kunnen versoepelen voor de bewoners

Vandaag zijn coronavaccins gezet in Sint-Oda in Pelt, Bethanie in Hasselt en Tandem in Diepenbeek. Dat zijn voorzieningen waar mensen met een handicap verblijven of worden opgevangen. Het is een eerste stap om in de toekomst versoepelingen te kunnen doorvoeren. Maar daarvoor moet eerst nog de tweede dosis over drie weken worden toegediend. En die versoepeling gaat vooral over hoe vaak bewoners naar huis kunnen.