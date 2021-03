Truiense bloesembars willen perspectief voor opening in april: "We kunnen de natuur niet uitstellen"

April is traditioneel de bloesemmaand. Dan wordt het toeristisch seizoen in Haspengouw op gang getrokken. Maar vorig jaar liep dat door de coronacrisis even anders, want in april 2020 zaten we in de eerste lockdown. Alleen mensen die in Haspengouw woonden, konden toen tussen de bloesems wandelen en fietsen. Toeristen uit andere streken waren niet welkom. De uitbaters van 3 bloesembars in Sint-Truiden willen daar geen herhaling van.

Ze willen zich nu al voorbereiden op een veilige editie van de bloesemfeesten. "Onze draaiboeken liggen klaar: crowdmanagement, voldoende spreiding, alcoholgels, noem maar op," klinkt het. Daarom vragen de uitbaters om perspectief, nu vrijdag op het overlegcomité.