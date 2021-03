Zwarte rook in centrum Gent door defecte chauffage: brandweer rukt uit, maar probleem was al opgelost

Rond 13 uur kreeg Brandweerzone Centrum een melding van zwarte rook op de Kouter in Gent. "Er is een ploeg ter plaatse gegaan. De rook kwam uit de schouw van een appartementsgebouw en was afkomstig van een slechte verbranding in een chauffageketel. Dat bracht roet met zich mee", vertelt Alisa Coessens van de brandweer.

"Blijkbaar was de conciërge van het gebouw al op de hoogte van het probleem en hij had zelf techniekers opgetrommeld om het op te lossen. De brandweermannen zijn toch nog even op het dak gekropen, om alles na te kijken", zegt Coessens. Er vielen geen gewonden en het gebouw moest niet geëvacueerd worden.