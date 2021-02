Knokke-Heist neemt afscheid van zijn overleden burgemeester Leopold Lippens: "Eerst minuut stilte, daarna luide sirenes"

Op het Alfred Verweeplein, net voor het gemeentehuis, kwamen tegen klokslag 12 uur inwoners, hulpdiensten en tweedeverblijvers samen om afscheid te nemen. Iedereen in kleine groepjes, helemaal coronaproof. Eerst een minuut stilte, daarna luide sirenes van brandweer en politie. "Het was heel indrukwekkend en emotioneel. Die ene minuut stilte op het plein daarnet, je kon er een speld horen vallen. Het was een mooi sluitstuk van deze week. We zullen onze burgemeester voor altijd in ons hart dragen", zegt Piet De Groote, de nieuwe burgemeester van Knokke-Heist.

(Lees voort onder de foto)