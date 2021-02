"Een muur van mist": 25 jaar geleden gebeurde kettingbotsing op E17 in Nazareth, grootste verkeersramp ooit in België

"We zijn toen helemaal teruggekeerd en onder een vrachtwagen gekropen om tot bij hen te geraken, maar die vrouw was helaas overleden. Toen moesten we kiezen: wat doen we? De man had last van zijn bekken, maar eigenlijk was hij vrij stabiel. De bestuurder in het voertuig voor hem was er veel erger aan toe. Ik heb die man in de bestelwagen toen gezegd: je gaat nog even geduld moeten hebben want we moeten de persoon voor u eerst helpen. Die man zei toen: doe maar, die man zal wel erger gewond zijn. Ik had het daar moeilijk mee aangezien hij bij zijn overleden vrouw zat en je moest hem voor een stuk in de steek laten."