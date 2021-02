Wat heeft het Overlegcomité beslist? Time-out van één week, niet-medische contactberoepen mogen wel open

"Dit teert op ons gemoed en onze draagkracht". Premier De Croo is er zich bewust van dat sommige mensen het erg zwaar hebben. Hij noemt de meer dan 20.000 gezinnen die iemand aan COVID-19 hebben verloren, jongeren die het moeilijk hebben, mensen uit de horeca en de cultuursector. "We horen jullie stem. We doen er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw activiteiten te laten opstarten als dit veilig kan." Maar we moeten met zijn allen dus nog even geduld oefenen. "We moeten samen eerst de laatste horde nemen."

"De lente van de vrijheid komt eraan", probeert de premier moed in te spreken. "Met scholen die weer open zijn, met terrassen waar we samen een glas kunnen drinken, met momenten waarop we elkaar onbezorgd kunnen vastpakken."

Dat moment is volgens De Croo niet meer zo veraf. "Maar dat kan maar onder één voorwaarde: dat we de komende weken extra voorzichtig zijn."